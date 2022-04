Erste Deutschstunde für Flüchtlinge aus Ukraine

Burg - Die Migrantenorganisation WELTclub kümmert sich seit zehn Jahren um Migranten in Burg und Umgebung. Gegründet wurde sie am 15. Februar 2012 von Mariola Ditfurth. Die Vorstandsvorsitzende ist gebürtige Polin, die vor mehr als 30 Jahren nach Deutschland kam. Sie hat damals selbst viel Unterstützung erfahren und möchte mit dem WELTclub nun Hilfe für andere Migranten anbieten. Von Beginn an waren das Soziokulturelle Zentrum (SoKuZ) in Burg sowie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Partner der Migrantenorganisation.