AfD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke haben Kandidaten für die Kreistagswahl am 9. Juni nominiert.

Burg/Detershagen. - Am 9. Juni wird im Jerichower Land ein neuer Kreistag gewählt. Drei Parteien haben am vergangenen Wochenende ihre Kandidaten aufgestellt. In alphabetischer Reihenfolge: Wer stellt sich zur Wahl?

Kandidaten der AfD

Die AfD versammelte sich in ihrer Burger Kreisgeschäftsstelle in der Kapellenstraße. Für den Wahlbereich I (Genthin/Jerichow/Elbe-Parey kandidieren: Birgit Albrecht, Christian Pieskar, Anna-Lena Tietze, Raimond Bach, Madleen Hempel, Thomas Röglin, Walter Henning, Tobias Hundertpfund und Holger Bär-

Im Kreistagswahlbereich II (Burg/Möckern) heißen die Kandidaten: Jan Scharfenort, Gerald Lauenroth, Sebastian Bethge, Maik Tietze, Anke Ehrhardt, Günter Behrend, Frank Endert, Reinhard Wernicke, Danny Bardehle, Angelina Schmidt, Enrico Glatzer, Winfried Schwinzer, Matthias Schröder und Miguel Gustavos.

Für den Kreistagswahlbereich III (Gommern/Biederitz/Möser) sind aufgestellt: Gordon Köhler, Phillipp Anders Rau, Maximillian Tischer, Thomas Starzynski, Helga Mekrjan, Michele Sprengel, Tim Höland, Sabine Hartmann, Dennis Einwiller, Thomas Kindel, Martin Fischer, Sebastian Ja, Don Nikels und Marcus Golibersuch.

Kreisvorsitzender Gordon Köhler sagt gegenüber der Volksstimme, dass die Krisen der Welt auch immer mehr zu Krisen im Jerichower Land würden. Das sei mit Erhöhungen verbunden, etwa der Kita-Gebühren oder Grundsteuern, wogegen sich die AfD stemmen werde.

Kandidaten der Grünen

Bündnis 90/Die Grünen versammelten sich im Burger „Rotfuchs“. Die Kandidaten im Wahlbereich I sind: Nils Rosenthal, Henriette Wambach und Heike Seidel. Für den Wahlbereich II kandidieren Friedrich Rosenthal, Cosima Saul, Andre Kirchner, Rafael Rothermund und Sandra Krugel.

Im Wahlbereich III stehen Andreas Hille, Tammy Schmidt, Stefan Schweigel, Maxi Schmied, Ulrike Becker und Ramona Schmied auf dem Wahlzettel.

Kreisvorsitzende Sandra Krugel hob als Schwerpunkte ihrer Partei unter anderem die Stärkung der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum, Wertschätzung und Stärkung des Ehrenamts, bessere Bildung sowie Schutz und Rückhaltung der kostbaren Ressource Wasser hervor.

Linke-Kandidaten

Die Linke stellte ihre Kandidatenlisten im Dorfgemeinschaftshaus Detershagen zusammen. Allerdings konnten die Namen nicht rechtzeitig vor Redaktionsschluss übermittelt werden. Sie werden nachgereicht.