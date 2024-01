Bevor am 9. Juni ein neuer Kreistag gewählt wird, werden die Kandidaten aufgestellt. Manche Mitglieder scheiden aus., es gibt eine mögliche Überraschung bei der SPD.

Abstimmungen gehören zur Arbeit des Kreistages. Der neue Kreistag soll sich erstmals am 3. Juli zusammenfinden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg/Genthin. - Am 9. Juni finden in Sachsen-Anhalt Kommunalwahlen statt. Dann wird auch der nächste Kreistag im Jerichower Land gewählt. Die Parteien bereiten sich darauf in den kommenden Wochen mit Wahlversammlungen vor, um ihre Kandidatenlisten aufzustellen.