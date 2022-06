Europäische Stechpalme erinnert an Einschulung in Grundschule Möser

Möser - Den Baum des Jahres 2021, die Europäische Stechpalme, pflanzte Mösers Gemeindebürgermeister Bernd Köppen (parteilos) mit den Erstklässlern der Grundschule. Seit mehreren Jahren schon findet die Pflanz-Aktion mit den Abc-Schützen statt. Regelmäßig wird dabei der Baum des jeweiligen Jahres in die Erde gebracht. Er soll die Abc-Schützen an das Jahr ihrer Einschulung erinnern. Köppen bat die Kinder, den Baum gut zu gießen, damit er wachsen und groß werden kann – so wie sie selbst auch. Der Baum hat in diesem Jahr, weil er recht stachelig ist und seine Früchte Giftstoffe enthalten, seinen Platz in der Teichecke des Schulgeländes gefunden.