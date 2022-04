Evangelische Grundschule Burg setzt auf Individualität

Burg - Privatschule – für die einen hat das den Klang elitärer Einrichtungen für höhere Söhne und Töchter, für die anderen klingt das nach mehr Flexibilität und Individualität als sie an staatlichen Schulen möglich sein mag. Fakt ist, dass die Schülerzahlen an den privaten Schulen in Deutschland stetig steigen, sie sich zunehmender Beliebtheit erfreuen. Wir sieht sich in dieser Welt die Evangelische Grundschule Burg, einzige private Lehranstalt im Jerichower Land?