Evangelische Kirche Elbe-Fläming: Warum die Mitgliedszahlen sinken

Die evangelischen Kirchen im Jerichower Land, genauso wie in ganz Deutschland, leiden darunter, dass ihre Mitgliedszahlen zurück gehen.

Burg/Genthin - Seit bald 13 Jahren steht Ute Mertens an der Spitze des Kirchenkreises Elbe-Fläming. „In dieser Zeit sind wir als Kirchenkreis gewachsen, haben viele Projekte auf den Weg gebracht und auch eine gute ökumenische Zusammenarbeit geschaffen“, betont die Superintendentin. Allerdings galt es auch, einige Herausforderung zu meistern. Die größte betrifft wohl Kirchengemeinden in ganz Deutschland: Die Mitgliederzahlen in den Gemeinden schrumpfen.