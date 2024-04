Hunderte Gommeraner und auch Gäste aus den umliegenden Ortschaften versammelten sich am Sonnabendnachmittag an der Gommeraner Feuerwehr.

Gommern - Sie alle waren gekommen, um am traditionellen Fackel- und Lampionumzug teilzunehmen, der alljährlich zum Osterfeuer durch die Stadt führt.

Punkt 17.30 Uhr setzte sich der gut 150 Meter lange Umzug in Gang. Vor allem für die vielen, vielen Kinder war es ein riesiger Spaß, über die Salzstraße, die Dornburger Straße und Fuchsbergstraße hin zum Festplatz am Volkshaus zu laufen – mit lodernden Fackeln, leuchtenden Lampions und einem breiten Grinsen im Gesicht.

Hier wartete schon das von den Feuerwehrfrauen und -männern hoch aufgeschichtete Osterfeuer, das nur noch entfacht werden musste.

Das Osterfeuer brennt. Foto: Thomas Schäfer

Nachdem alle ihre Fackeln in den riesigen Holzhaufen geworfen hatten, dauerte es nicht lange, ehe das größte Osterfeuer der Einheitsgemeinde lichterloh brannte – so heiß, dass man gut 30 bis 40 Meter Abstand halten musste, um die Hitze zu ertragen.

Zu Musik von DJ Hendrik und Köstlichkeiten in flüssiger und fester Form wurde es ein geselliger und gelungener Osterabend.

Aber nicht nur in Gommern wurde am Sonnabend ein Traditionsfeuer entfacht. In nahezu jeder anderen Ortschaft der Einheitsgemeinde versammelten sich die Einwohner um ihre Osterfeuer, deren Rauchschwaden zum Himmel empor stiegen und weithin am Horizont zu sehen waren.