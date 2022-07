Fahrermangel: Wer fährt künftig noch Lkw oder Bus?

Der (Online-)Handel boomt. Doch es gibt ein Problem: Kaum einer will mehr die Lieferung fahren. Im Busgewerbe sieht es ähnlich aus. Welche Lösungen gibt es aus dieser Misere? Unternehmen aus dem Jerichower Land berichten.

Burg/Genthin - „Unsere Lager sind voll, an Material mangelt es nicht. Es fehlt an Personal, die Fracht zu transportieren“, sagt Karsten Scheffler, Geschäftsführer von Baustoff-Netzband in Genthin. Damit steht der Unternehmer nicht alleine da. Bundesweit fehlen 60.000 bis 80.000 Berufskraftfahrer, wie der Branchenverband jüngst mitteilte. Der Busbetrieb erlebt jüngst im Zuge des 9-Euro-Tickets einen kleinen Boom, Jerichower Land verhielt sich die Nachfrage aber eher verhalten.