Fahrt mit Militärfahrzeugen: Bundeswehr stellt Clausewitz-Kaserne in Burg vor

Corona-Krise und Ukraine-Krieg rücken die Bundeswehr in den Fokus: Die Clausewitz-Kaserne in Burg stellt sich mit allen Dienststellen am 9. Juli 2022 Besuchern vor.

Vor wenigen Tagen haben Rekruten in der Burger Clausewitz-Kaserne das Gelöbnis abgelegt. Am Sonnabend gibt die Bundeswehr Einblick in das Leben am Standort.

Burg - „Bundeswehr hautnah“ - so ist das Programm überschrieben, das am Sonnabend in der Burger Clausewitz-Kaserne geboten wird. „Wir möchten unsere Verbundenheit mit der Region zum Ausdruck bringen, einen Einblick in das Leben hier am Standort geben und uns präsentieren“, sagt Major Mathias Ludwig im Vorfeld zum Tag der offenen Tür.