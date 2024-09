Keine Lacher in Möckern

Der Esslinger Triebwagen wird in diesem Jahr keine Sonderfahrt nach Loburg machen.

Möckern/Loburg/Reesdorf - Zwei Anträge auf Zuschuss aus dem kommunalen Fördertopf für sogenannte „WIR-Veranstaltungen“ lagen den Ausschussmitgliedern am Dienstag vor: Ein Bastelabend in Reesdorf und eine Kabarett-Veranstaltung in Möckern hoffen auf Zuschüsse aus dem Stadtsäckel. Beide Anträge schafften es jedoch nicht im ersten Anlauf, die Ausschussmitglieder zu überzeugen. Denn ein wichtiges Element fehlte bei beiden Anträgen.