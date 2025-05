Bei Familie Wolter in Flessau (bei Osterburg) türmt sich Müll neben der gelben Tonne: Obwohl sie sich an alle Regeln halten, werden die Säcke nicht abgeholt. Jetzt bezieht die Recyclingfirma Stellung. Die Rede ist von einer „Schmierkampagne“.

Flessau. - Christian Wolter weiß nicht mehr weiter. Schon monatelang stapelt sich der Müll in seinem Schuppen. „Seit letztem Oktober läuft das so“, erzählt der 46 Jahre alte Flessauer. Seitdem hat er mit dem Müllfahrer gesprochen, mit dessen Firma und mit deren offiziellem Auftraggeber, sogar mit dem Landkreis als zuständige Behörde. Was im Oktober passiert ist, weiß er bis heute nicht – nur dass die Entsorgungsfirma seine gelben Säcke nicht mehr mitnimmt. In seiner Verzweiflung hat sich der Flessauer nun an die Presse gewandt.