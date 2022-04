Kinderflamme Feuerfrösche Gerwisch simulieren Notruf bei der Feuerwehr: „Da sind zwei Katzen auf dem Dach“

Die Stufe 1 der so genannten Kinderflamme legten in Gerwisch 15 Mädchen und Jungen der Kinderfeuerwehr ab. Am Feuerwehrgerätehaus mussten die Kinder zeigen, was sie schon alles gelernt haben.