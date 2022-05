Feuerwehr Biederitz: Warum die Leitung zurücktritt

Biederitz - Nach fast zwölf Jahren an der Spitze der Gemeindefeuerwehr tritt Biederitz' Wehrleiter Carsten Kiwitt von seinem Posten zurück. Dem schloss sich sein Stellvertreter Kay Lütten an. Während Bürgermeister Kay Gericke die „persönlichen Gründe“ nicht kommentieren wollte, gab Carsten Kiwitt Einblick, warum für ihn eine Weiterführung der Tätigkeit nicht in Frage kam.