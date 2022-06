Feuerwehr: Kunstwerk in Möckern wird eingeweiht

Mit einem Tag der offenen Tür hat die Freiwillige Feuerwehr am Sonntag ihr 130-jähriges Bestehen gefeiert. Bereits am Sonnabend luden die Kameraden zu einer Festsitzung in der Stadthalle ein.

Möckern - Am Sonntag ab 10 Uhr herrschte am Feuerwehrgerätehaus im Lochower Weg in Möckern so etwas wie Volksfeststimmung. Vor dem Feuerwehrdepot hatten die Kameraden ihren Fuhrpark aufgebaut, bestaunt werden konnten die modernen Einsatzfahrzeuge ebenso wie die historischen Pferdespritzen.