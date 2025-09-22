weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Feuerwehrauto kaufen: Einmalige Chance für Oldtimer-Liebhaber

Einmalige Chance für Nostalgik-Liebhaber Oldtimer-Liebhaber aufgepasst! Dieses Feuerwehrauto sucht jetzt einen neuen Besitzer

Ausgemustert, aber zu schade für den Schrottplatz: Gommern sucht einen Käufer für ein Feuerwehrfahrzeug - für Oldtimer-Fans eine einmalige Chance. Die Volksstimme hat alle wichtigen Infos zum Verkauf bei der Stadtverwaltung erfragt.

Von Franziska Wasian 22.09.2025, 08:45
Früher hat das Auto gute Dienste in der Freiwilligen Feuerwehr Leitzkau geleistet - jetzt sucht es einen neuen Besitzer
Früher hat das Auto gute Dienste in der Freiwilligen Feuerwehr Leitzkau geleistet - jetzt sucht es einen neuen Besitzer Foto: Stadt Gommern. Foto:

Gommern. Sie sind bei Oldtimer-Liebhabern und Kinder gleichermaßen beliebt: alte Feuerwehrautos. Doch selten ist es möglich, so ein Fahrzeug zu kaufen. Daher ist diese Chance in Gommern nun wahrlich einmalig.