Ausgemustert, aber zu schade für den Schrottplatz: Gommern sucht einen Käufer für ein Feuerwehrfahrzeug - für Oldtimer-Fans eine einmalige Chance. Die Volksstimme hat alle wichtigen Infos zum Verkauf bei der Stadtverwaltung erfragt.

Oldtimer-Liebhaber aufgepasst! Dieses Feuerwehrauto sucht jetzt einen neuen Besitzer

Früher hat das Auto gute Dienste in der Freiwilligen Feuerwehr Leitzkau geleistet - jetzt sucht es einen neuen Besitzer

Gommern. Sie sind bei Oldtimer-Liebhabern und Kinder gleichermaßen beliebt: alte Feuerwehrautos. Doch selten ist es möglich, so ein Fahrzeug zu kaufen. Daher ist diese Chance in Gommern nun wahrlich einmalig.