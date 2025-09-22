Bundesfinale der Sportjugend Wolmirsleben vertritt das Land in Berlin
Schüler der Förderschule „Am Park“ Wolmirsleben haben sich fürs Finale von „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“ qualifiziert und treten derzeit in Berlin an.
Aktualisiert: 22.09.2025, 09:42
Wolmirsleben - Großer Jubel herrschte an der Förderschule „Am Park“ in Wolmirsleben: Die Schulmannschaft hat sich für das Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“ qualifiziert – seit dem gestrigen Sonntag und bis Donnerstag, 25. September, vertritt man Sachsen-Anhalt mit zehn Mädchen und Jungen in der Bundeshauptstadt.