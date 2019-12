In der Nacht zum 16.12.2019 brannte ein VW in Gommern (Magdeburger Straße) vollständig aus. Foto: Polizei

Am Sonntagabend ist es zu einem Feuerwehreinsatz in Gommern gekommen. Die Polizei ermittelt nun.

Gommern (vs) l Zu einem Brand ist es am Sonntagabend in Gommern gekommen. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, sei durch die Rettungsleitstelle mitgeteilt worden, das ein Pkw brennen solle. Vor Ort habe sich die Lage bestätigt. Feuerwehr und Polizei fanden einen Volkswagen in Vollbrand vor.

Die Feuerwehr löschte das Feuer. Diese schloss einen technischen Defekt aus. Ermittelt wird nun, wie es zu dem Brand kommen konnte.