Gommern/Karith. - Der Gommeraner Stadtrat hat in seiner Sitzung am Mittwoch, 4. Juni, entschieden: Ein Einwohnerantrag zur Verhinderung einer geplanten Erweiterung der Biogasanlage in der Gemarkung Karith ist unzulässig. Zwar hatten sich zahlreiche Bürger mit ihrer Unterschrift an dem Antrag beteiligt, doch formelle Mängel führten letztlich zum Aus.

