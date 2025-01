Die Krise in der Bauwirtschaft schlägt auch im Jerichower Land durch. Die Firma Laukien, seit 1992 in Burg ansässig, hat jetzt Insolvenz angemeldet. Bleibt der Standort im Gewerbepark der Kreisstadt erhalten?

Firma Laukien meldet Insolvenz an: Wie geht es in Burg jetzt weiter?

Burg. - Die wirtschaftliche Talfahrt führt auch in Burg zu Turbulenzen. Die Firma Laukien, seit 1992 im Industrie- und Gewerbepark (IGP) ansässig, befindet sich in schwierigem Fahrwasser. Sie fertigt für die Bauwirtschaft Paneele, Well- und Trapezprofile, Kassetten und Fassadenbleche aus Stahl, Aluminium, Edelstahl, Kupfer oder Zink und hat sich auf Fassadenbekleidungen spezialisiert.