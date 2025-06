Serie der Tokio-Hotel-Zwillinge aus Magdeburg Kaulitz & Kaulitz: Exklusive Einblicke vor Start der Netflix-Serie

Die Netflix-Realitydoku „Kaulitz& Kaulitz“ geht in die zweite Runde. Die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz, die mit ihrer Band Tokio Hotel in Magdeburg bekannt wurden, zeigen Einblicke in ihr Leben mit Partys, Glamour, Jetset-Leben sowie Liebeskummer und Trauer. Die Volksstimme hat in die ersten Folgen reingeschaut.