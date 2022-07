Fit im Alter Fit und gesund dank Aerobic: Abteilung des SV Eintracht Gommern besteht seit 20 Jahren und sucht neue Mitglieder

Spaß an der Bewegung in einer wunderbaren Gemeinschaft. So sehen die Montagabende der Mitglieder der Abteilung Aerobic des SV Eintracht Gommern aus. Seit 20 Jahren besteht die Abteilung, die auch außerhalb des Sports zur Stelle ist, wenn sie gebraucht wird.