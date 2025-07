In der Havelberger Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH werden Annahmedosierer für Schüttgüter für verschiedene Industriezweige angefertigt. Matthias Bohne ist hier an einem für Münster tätig.

Havelberg. - Ob in Deutschland, Israel, Japan, Südkorea, USA, Mallorca oder Australien – die Annahmedosierer für Schüttgüter made in Havelberg haben sich über Jahrzehnte einen Namen gemacht. In zweiter Generation blicken die heutigen Gesellschafter der Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH auf ein gut aufgestelltes Unternehmen, dessen Geschichte in das Jahr 1949 zurückgeht.