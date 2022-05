Fitnesstag des SV Eintracht Gommern

Große Resonanz erfuhr der SV Eintracht Gommern am Sonnabend auf seinen Fitnesstag. Frauen und Männer aus dem gesamten Jerichower Land ließen sich in Drums Alive oder Ganzkörperworkout mit Redondobällen einführen.

Mit einem Kurs Drums Alive startete der Fitnesstag in der Ernst-Ebert-Sporthalle in Gommern. Der Fitnesstag wurde vom SV Eintracht Gommern in Kooperation mit dem Kreissportbund.

Gommern - Trotz der Anstrengung häufig noch ein Lächeln auf den Lippen hatten die Frauen und Männer, die am Sonnabend am Fitnesstag in der Ernst-Ebert-Sporthalle teilnahmen. Spaß und Freude an der Bewegung sollten während der vier verschiedenen Einheiten im Mittelpunkt stehen, sagte Dorothea Schippan, Abteilungsleiterin Aerobic und Frauenwartin des SV Eintracht Gommern, zur Eröffnung. Der Fitnesstag fand in Kooperation mit dem Kreissportbund Jerichower Land statt und konnte bei der Lizenzverlängerung für Übungsleiter im Breitensport angerechnet werden.