Flohmarkt in Loburg erstmals an zwei Tagen

Am zurückliegenden Wochenende ist der Trödelmarkt auf dem Loburger Markt in sein sechstes Jahr gestartet. Erstmals ging der Markt über zwei Tage und sogar Livemusik gab es.

Loburg - „Das Silber der letzten preußischen Könige“ stand auf einer leeren Schatulle, die am Sonnabend auf dem Loburger Marktplatz in der Mittagssonne glänzte. Doch was da glänzte, war nur das Samtfutter. Das königlich-preußische Silber selbst hatte vermutlich nie zum Verkauf gestanden - allerdings gilt auch auf dem Trödelmarkt der Spruch vom „frühen Vogel“, der bekanntlich die besten Aussichten auf den Wurm haben soll.