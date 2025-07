Normalerweise zieht das Flugplatzfest in Möckern hunderte Besucher an. Der Dauerregen machte den Samstag „unfliegbar“. Aber das ist es nicht, warum die Zukunft des Festes ungewiss ist.

Möckern - „So etwas wie in diesem Jahr, haben wir seit Anfang der 90er Jahre noch nicht erlebt, so lange gibt es das Flugfest nämlich schon!“ Die Enttäuschung ist Wolfgang Mathews, Vorsitzender des Fliegerclubs Möckern e.V., anzusehen und anzuhören. „Normalerweise haben wir hier 300 bis 400 Besucher beim Flugfest, wir haben so viel Arbeit in die Vorbereitungen gesteckt und nun das“, erzählte der Hobby-Pilot.