Ab dem 6. August lädt das Theater Poetenpack wieder zum beliebten Sommertheater in den Möllenvogteigarten ein. Auf dem Programm stehen drei bekannte Stücke - darunter auch eine Vorstellung für Kinder.

Sommertheater 2025 am Dom: Auf diese bekannten Stücke können sich Magdeburger freuen

Szenenbild aus „Der eingebildete Kranke“ – Molières Komödienklassiker über einen Hypochonder und seine turbulente Hausgemeinschaft ist Teil des Sommertheaters 2025 in Magdeburg.

Magdeburg. - Nach dem großen Erfolg des Domplatz-Open-Airs mit „The Addams Family“ geht es in Magdeburgs Theatersommer nahtlos weiter: Ab dem 6. August 2025 verwandelt sich der idyllische Möllenvogteigarten am Dom erneut in eine Bühne für das Sommertheater Magdeburg. Das Theater Poetenpack aus Potsdam lädt zu drei unterhaltsamen Inszenierungen ein – ein Fest für Theaterfreunde jeden Alters.