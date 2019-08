24 Auszubildende beendeten am Forstlichen Bildungszentrum (FBZ) Magdeburgerforth ihre Lehrzeit. Zehn Arbeitsverträge sind sicher.

Magdeburgerforth l „Das ist heute ein historischer Tag. Erstmalig stehen 22 Stellen für den öffentlichen Dienst zur Verfügung. Das hatten wir noch nie“, machte Michael Eggert vom Gesamtpersonalrat anlässlich der Zeugnisausgabe deutlich. Diese Stellen stehen den Absolventen offen, die einen Leistungsdurchschnitt der Note 2,5 und besser vorweisen können. Fünf der 27 Auszubildenden des aktuellen Jahrganges erfüllten diese Bedingung.

„Fünf junge Leute haben eine Eins vor dem Komma. Das hatten wir noch nie. Mit diesem leistungsstarken Jahrgang haben wir auch das beste Durchschnittsergebnis erzielt“, so Reinhold Sabsch, Leiter des Forstlichen Bildungszentrums Magdeburgerforth. Die praktischen Prüfungen verliefen ohne Unfälle. Das Wetter während der Prüfungszeit war streckenweise aber grenzwertig“, schätzte er ein. Die drei Durchfaller entsprechen einem Anteil von elf Prozent. Als die drei besten Auszubildenden wurden ausgezeichnet: 1. Max Müller (Forstamt Dessau), 2. Jonas Bartsch (Forstamt Dessau) und 3. Alexandra Schaedler (Firma Schröter). Mit einem Notendurchschnitt von jeweils 1,0 schlossen Alexandra Schaedler (Firma Schröter), Christoph Dutz (Forstamt Westliche Altmark), Georg Otto (Forstamt Westliche Altmark) und Philipp Noa (Bundesforstamt Nördliches Sachsen-Anhalt) die Berufsschule ab. Alle Ausgezeichneten durften sich über Präsente beziehungsweise Gutscheine des Vereins zur Förderung der Ausbildung von Forstwirten und Forstwirtschaftsmeistern freuen.

Mammutbaum für die Ausbilder

Die Absolventen bedankten sich beim Team der Berufsschullehrer mit einem Urwaldmammutbaum. Zu den Gratulanten gehörten auch die Waldkönigin Christiane I. und Landrat Steffen Burchhardt (SPD): „Es ist mir wieder eine Ehre, hier heute teilzunehmen. Wir haben in unserer Region ein tolles Leben mit und im Wald. das kann jeder selbst erleben. Und Sie tun etwas, was man hinterher auch sieht“, sagte er in seinem Grußwort. Die Auszubildenden hätten eine anspruchsvolle Ausbildung hinter sich und könnten nun in das Berufsleben starten, das viele Möglichkeiten eröffnet. „Es muss sich ja jemand qualifiziert um unsere Wälder kümmern.“

Bilder Landrat Steffen Burchhardt und FBZ-Leiter Reinhold Sabsch (v. li.) gratulierten Max Müller, dem Besten der Absolventen. Foto: Bettina Schütze



Arno Heilemann vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie Sachsen-Anhalt überbrachte die Glückwünsche im Namen von Ministerin Claudia Dalbert (Grüne). „Sie werden auf dem Arbeitsmarkt schon freudig erwartet“, betonte er.

Frank Specht, Leiter des Landeszentrum Wald, lobte die „fantastischen Voraussetzungen im Forstlichen Bildungszentrum. Es ist einfach top, was hier im Land passiert“. Er brachte zehn Arbeitsverträge für die Absolventen mit. „Wir drücken Ihnen für Ihre Zukunft die Daumen.“

Mit der Ausgabe der Zeugnisse schleiche sich auch etwas Wehmut bei den Berufsschullehrern ein, so Uwe Pannecke, Leiter der Außenstelle der „Berufsbildenden Schulen Conrad Tack“ in Magdeburgerforth. „Ihr seid uns ans Herz gewachsen, auch wenn wir mal Stress miteinander hatten.“