Endlich klartext zum klischee Sind Frauen die besseren Autofahrer? Fahrlehrer Michael Kahlfuss verrät, wie seine Fahrschüler ticken

Was Frauen und Männer in Burg und Umgebung beim Autofahren unterscheidet und weshalb Männer besonders in einer Sache ängstlicher sind, verrät Fahrlehrer Michael Kahlfuss aus Burg.