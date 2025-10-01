Ost und West im Dialog „Frauen im geteilten Deutschland“: Was habern wir aus der Geschcihte wirklich gelernt?
Zum Abschluss der Interkulturellen Woche im Jerichower Land eröffnete die Stadt Gommern gemeinsam mit der evangelischen und katholischen Kirche die Ausstellung „Frauen im geteilten Deutschland“. Autorin Valerie Schönian las aus ihrem Buch „Ostbewusstsein“ und sprach über Identität, Herkunft und die Bedeutung ostdeutscher Perspektiven für die gesamtdeutsche Einheit.
Gommern/JL - „Frauenidentitäten in Ost und West“ - zu diesem Thema luden zum Abschluss der Interkulturellen Woche im Jerichower Land, die Stadt Gommern sowie die evangelische und katholische Kirche in die Trinitatiskirche in Gommern ein. Im Zuge dessen wurde die Ausstellung der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur mit dem Titel „Frauen im geteilten Deutschland“ eröffnet. Mit wichtigen Erkentnissen.