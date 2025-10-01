weather wolkig
  4. Neues E-Center in Ziesar: Genthiner übernehmen Supermarkt

Gute Nachrichten für Kunden aus Tucheim, Paplitz und Gladau: Familie Matthews vom Edeka-Center in Genthin expandiert 2026 nach Brandenburg. Was die Pläne für den großen Supermarkt in Ziesar sind.

Von Mike Fleske Aktualisiert: 01.10.2025, 08:25
In Ziesar wird aktuell ein neues E-Center gebaut.
Genthin/Ziesar - In Genthin ist das Edeka-Center seit vielen Jahren eine feste Größe. Jetzt wagen Betreiberin Kerstin Matthews und ihr Sohn Martin den Schritt über die Landesgrenze.