Riesen-Angebot für Kunden Neues E-Center im XXL-Format: Genthiner Einzelhändler übernehmen großen Supermarkt in Ziesar

Gute Nachrichten für Kunden aus Tucheim, Paplitz und Gladau: Familie Matthews vom Edeka-Center in Genthin expandiert 2026 nach Brandenburg. Was die Pläne für den großen Supermarkt in Ziesar sind.