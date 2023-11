Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg. - Die ehemalige Freibank neben dem sanierten Schlachthof-Gebäude ist heute ein Schmuckstück an der Blumenthaler Straße in Burg. In dem Denkmal sollte längst Leben herrschen – ungestört mit Kindern und Jugendlichen. Stattdessen ist das markante und umzäunte Gebäude an der Bahnlinie verwaist und verschlossen. Erst aufwendig hergerichtet und jetzt nutzlos? „Ein Zustand, der uns nicht gefällt und mir persönlich schon gar nicht“, sagt Bürgermeister Philipp Stark (parteilos).