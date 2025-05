Magdeburg - bel

Das Technikmuseum Magdeburg feiert 30-jähriges Bestehen. Heute zeigt das Museum über 6.000 Objekte von 1847 bis in die 1980er Jahre hinein. Am Wochenende (17. und 18. Mai 2025) wird mit einem bunten Programm an der Dodendorfer Straße 65 gefeiert.

Am Samstag, 17. Mai, öffnet das Museum erst ab 17 Uhr. Es wird Führungen durch das Technikmuseum, Schauschmieden, eine Druckwerkstatt, eine Kranvorführung sowie eine Vorführung von Schwertkunst geben. Eine Rockband sorgt von 20 bis 23 Uhr für musikalische Unterhaltung im Außenbereich. Um 22 und 22.30 Uhr wird jeweils eine Taschenlampenführung angeboten. Außerdem stellen sich verschiedene Vereine aus Magdeburg mit einem Stand vor.

Museums-Shop in Magdeburg

Am Sonntag, 18. Mai, ist internationaler Museumstag. Der wird ebenfalls als Anlass zum Feiern genutzt. Für Kinder stehen eine Hüpfburg und eine Button-Presse zur Verfügung. Außerdem gibt es verschiedene Bastelangebote. Interessierte dürfen auch in das Depot des Museums schauen. Dafür müssen sie sich an der Kasse anmelden.

Essen und Getränke gibt es an beiden Tagen. Außerdem hat das Museum einen neuen Shop. Dort können beispielsweise Tassen gekauft werden. Diese sind jedoch limitiert.

An den beiden Tagen gilt als Eintrittspreis "pay what you want": Besucherinnen und Besucher bezahlen nach eigenem Ermessen, was ihnen der Museumsbesuch wert ist. Wer die Arbeit des Technikmuseums darüber hinaus unterstützen möchte, kann dies in Form einer kleinen Spende an den bereitstehenden Boxen tun.