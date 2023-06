Sabrina Hartwich richtet den Friseurcontainer ein, in dem sie in Detershagen bei Burg ihren Kunden begrüßen wird.

Burg - „Ich bin so glücklich, dass es nach so langer Zeit endlich losgehen kann und so happy, wie toll der Container geworden ist.“ Aus Sabrina Hartwich spricht die pure Euphorie, wenn es um den Friseur-Container geht, der nun im kleinen Dorf Detershagen bei Burg (Jerichower Land) in ihrem Vorgarten steht.

Das Modul ist das Thema im beschaulichen Ort, das Umfeld der Friseurin hat mit ihr mitgefiebert. „Die vielen Fragen danach, wann es denn endlich losgeht, kann ich nun beantworten“, sagt die 41-Jährige.