Die Holzstraße in Burg ist an vielen Stellen eine Holperpiste und muss saniert werden.

Burg - Hals über Kopf hat die Stadt noch einmal Geld für die grundhafte Sanierung der Burger Holzstraße – eine Kreisstraße – freigeschaufelt, das in dieser Höhe nicht eingeplant war, was im Stadtrat für erhebliche Missstimmung sorgt. Konkret müssen 757.000 Euro zusätzlich bereitgestellt werden, damit die anteiligen Arbeiten ausgeführt werden können. Damit fallen für Burg jetzt Kosten in Höhe von knapp 1,4 Millionen Euro an. Kalkuliert wurde zuvor mit 618.000 Euro.