Beginnt das neue Schuljahr, rückt in Gerwisch die Baustelle auf der B 1 in die Ortsmitte. Das hat Auswirkungen auf den Schulweg der Grundschüler.

Gerwisch. - Während die Arbeiten am aktuellen Bauabschnitt am Ortsausgang in Richtung Magdeburg nach Plan laufen, kümmern sich die Verantwortlichen im Hintergrund schon um die Bauabschnitte 3 und 4. Der dritte Bauabschnitt soll mit dem Schuljahresbeginn am 5. August starten. Dieser verläuft etwa von der Ampel bis in Höhe E-Markt. Der Einkaufsmarkt wird weiterhin über seine reguläre Zufahrt am Neuen Weg zu erreichen sein. Darüber wurde auf Nachfrage von Ortsbürgermeisterin Karla Michalski (CDU) auf der jüngsten Baustellen-Sprechstunde informiert.