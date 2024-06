Zur Europameisterschaft gehört für viele die Tiefkühlpizza dazu. Im Jerichower Land stellt Hasa zahlreiche verschiedene Sorten nicht nur für den deutschen Markt her.

Fußball EM in Deutschland ist Burger-Pizza-Zeit

Burg - Am 14. Juni beginnt mit der Partie Deutschland gegen Schottland die Fußball-Europameisterschaft. Ob das Spiel ein Genuss wird, liegt an den Spielern. Den Snack dazu will ein Hersteller aus Burg (Jerichower Land) zum Genuss machen. Dort werden Tiefkühlpizzen nicht nur für den deutschen Markt hergestellt. Gut möglich, dass sie auch bei den deutschen Gegnern auf den Tisch kommen.