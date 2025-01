Der Abfallkalender kommt nicht mehr in alle Haushalte, die Abfall-App ist abgeschaltet worden, und viele wissen nicht, wohin mit den Altkleidern.

Zwei der letzten Altkleidercontainer der Einheitsgemeinde Gommern sind auf dem Wertstoffhof in der Rudolf-Diesel-Straße zu finden.

Burg. - Seit diesem Jahr kommt der Abfallkalender nicht mehr als gedruckte Version in die Briefkästen. Doch das ist nicht das Einzige, was die Menschen im Jerichower Land zum Thema Müll aufregt. Die Abfall-App wurde abgeschaltet und wer erklärt nun eigentlich, welcher Müll in welche Tonne gehört, nachdem es dafür seit 1. Januar Änderungen gibt?