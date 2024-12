Genthin/VS. - Den gedruckten Abfallkalender für das Jahr 2025 wird es nur per Abholung und in limitierter Auflage geben.

Denn der Landkreis hat im Zuge der Digitalisierung entschieden, nur noch 5.000 Abfallkalender für das Jahr 2025 drucken zu lassen. Damit sollen Kosten und Ressourcen gespart werden, heißt es von der Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land (AJL).

Die AJL habe insgesamt rund 250 Exemplare erhalten, die für Bürger, die keinen Zugang zum Internet haben, an den Wertstoffhöfen und an den Niederlassungen in Genthin und Ziepel zur Abholung bereit liegen.

Die übrigen Exemplare können bei den Büros der Verwaltungsgemeinschaften und an folgenden Adressen abgeholt werden: Kreishaus Genthin bei der Abfallwirtschaft in der Brandenburger Straße 100 und im Kreis- und Stadtarchiv in der Kapellenstraße 30 in Burg.

Die geltenden Abfuhrtermine können auch auf der Homepage der AJL eingesehen werden und gegebenenfalls für zu Hause ausgedruckt werden.

Alle weiteren Informationen rund um den Abfallkalender 2025 findet man online unter www.ajl-mbh.de.