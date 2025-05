B1-Sanierung in Möser Gefahr für Schüler: Fußgänger ungesichert im fließenden Verkehr

Nachdem für die Sanierungsarbeiten an der B1 in Möser unverhofft die Ampelanlage abgebaut wurde, laufen Schüler nun durch den fließenden Verkehr in Möser. Wer at da geschlafen?