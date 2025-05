Droht den Mietern in Burg-Süd die nächste Sperre?

In diesem Block gab es bis vor kurzem kein heißes Wasser.

Burg. - Die Mieter im Südring 20c können aufatmen. Sie haben wieder heißes Wasser – nach rund vier Wochen. Vorher mussten sie schon mit dem Abstellen der Heizungsanlage fertigwerden. Was ist in dem Block in Burg-Süd los und haben sich die Stadtwerke korrekt verhalten?