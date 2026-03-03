Ende Januar brach die Geflügelpest in Möckern aus. Zehntausende Hühner mussten gekeult werden. Jetzt verkündet die Kreisverwaltung die Aufhebung der Schutzmaßnahmen.

Die Schutzmaßnahmen gegen die Geflügelpest in Möckern werden aufgehoben.

Burg/Möckern - Die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Geflügelpest im Jerichower Land wurden offiziell aufgehoben. Das teilt die Kreisverwaltung des Jerichower Landes mit. Ende Januar wurde durch das Friedrich-Löffler-Institut ein Ausbruch der Krankheit bei Möckern festgestellt.