  4. Tausende Tiere gekeult: Geflügelpest im Jerichower Land: Schutzmaßnahmen werden aufgehoben

Ende Januar brach die Geflügelpest in Möckern aus. Zehntausende Hühner mussten gekeult werden. Jetzt verkündet die Kreisverwaltung die Aufhebung der Schutzmaßnahmen.

Von Henning Paul 03.03.2026, 16:15
Die Schutzmaßnahmen gegen die Geflügelpest in Möckern werden aufgehoben.
Burg/Möckern - Die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Geflügelpest im Jerichower Land wurden offiziell aufgehoben. Das teilt die Kreisverwaltung des Jerichower Landes mit. Ende Januar wurde durch das Friedrich-Löffler-Institut ein Ausbruch der Krankheit bei Möckern festgestellt.