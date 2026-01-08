weather schneegriesel
  Geflügelpest: Zurück zur Normalität: Geflügelhalter können aufatmen

Geflügelpest Zurück zur Normalität: Geflügelhalter können aufatmen

Der Landkreis Jerichower Land teilt mit, dass jegliche Auflagen wegen der Geflügelpest nun aufgehoben sind. Für Geflügelhalter ist das ein Schritt zur Normalität.

Von vs Aktualisiert: 08.01.2026, 15:15
Nachdem es in Reuden einen Ausbruch der Geflügelpest gab, wurde das Gebiet bis nach Schweinitz im Jerichower Land zur Schutzzone mit Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung erklärt. Der Landkreis hebt das nun auf. Auch die allgemeine Aufstallungspflicht wird darüber hinaus aufgehoben.
Burg/Reuden/Schweinitz - Für Geflügelhalter, aber auch für die Tiere selbst, waren die vergangenen Monate von zahlreichen Auflagen und Einschränkungen geprägt. Veranstaltungen der Rassegeflügelzüchter mussten ausfallen, Geflügelschauen und -märkte wurden abgesagt, der mobile Handel war untersagt.