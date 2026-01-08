Nachdem es in Reuden einen Ausbruch der Geflügelpest gab, wurde das Gebiet bis nach Schweinitz im Jerichower Land zur Schutzzone mit Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung erklärt. Der Landkreis hebt das nun auf. Auch die allgemeine Aufstallungspflicht wird darüber hinaus aufgehoben.

Foto: dpa