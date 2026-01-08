EIL:
Geflügelpest Zurück zur Normalität: Geflügelhalter können aufatmen
Der Landkreis Jerichower Land teilt mit, dass jegliche Auflagen wegen der Geflügelpest nun aufgehoben sind. Für Geflügelhalter ist das ein Schritt zur Normalität.
Aktualisiert: 08.01.2026, 15:15
Burg/Reuden/Schweinitz - Für Geflügelhalter, aber auch für die Tiere selbst, waren die vergangenen Monate von zahlreichen Auflagen und Einschränkungen geprägt. Veranstaltungen der Rassegeflügelzüchter mussten ausfallen, Geflügelschauen und -märkte wurden abgesagt, der mobile Handel war untersagt.