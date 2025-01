Nach der Sanierung zahlreicher Wohnhäuser in der Burger Innenstadt eröffnet Daniel Grünke am 1. Februar in der Waagestraße 5 ein Immobilienbüro. Warum ausgerechnet dort und welche Pläne damit verbunden sind?

Gegen den Trend in Burg: Warum ein Immobilien-Investor ein Büro in der Innenstadt eröffnet

Daniel Grünke in seinem neuen Büro in der Burger Waagestraße 5.

Burg. - Von der Hamburger Alster an die Burger Ihle. Daniel Grünke zieht es jede Woche ins Jerichower Land. Nicht nur, weil er als Immobilienexperte in den vergangenen Jahren in Unterm Hagen, in der Schulstraße, Martin-Luther-Straße oder beispielsweise auch Brüderstraße mit teils aufwendig sanierten Häusern Spuren hinterlassen hat, sondern auch, weil der Geschäftsmann hier geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen ist.