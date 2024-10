Die Gemeinde Möser führt am Dienstag Gespräche mit der Landesstraßenbaubehörde zum Ausbau der Bundesstraße B1. Noch immer sind viele Details unklar - auch und vor allem für Anwohner. Dennoch findet eine Sondersitzung dazu nun unter Ausschuss der Öffentlichkeit statt. Warum?

Geheimes Treffen zum Ausbau der B1 in Möser: Bürger bleiben außen vor

Die B1 in Möser

Möser. - Obwohl der Ausbau der Bundesstraße 1 in Möser schon bald beginnen soll, gibt es bislang noch keine Vereinbarung zwischen der Landesstraßenbaubehörde und der Gemeinde. Um die soll es nun am Dienstag gehen, allerdings müssen Bürger draußen bleiben - was sehr verwundert.