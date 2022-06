Bäume nicht entsorgen Geheimtipps: So findet der Weihnachtsbaum auch nach dem Fest noch sinnvolle Verwendung in Haus und Garten

Häufig landet der Weihnachtsbaum nach dem Fest auf dem Müll. Den Alleskönner aber so zu entsorgen, wäre Verschwendung. Im Text haben wir zusammengefasst, was man mit dem Nadelbaum in Haus und Garten anstellen kann.