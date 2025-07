Das Handwerk in Sachsen-Anhalt geht wegen Rückforderungen von Corona-Hilfen auf die Barrikaden - auch Carina Riethmüller-Woznitza. Warum die Friseurmeisterin aus Halberstadt gegen die Landesregierung klagt.

Halberstadt. - Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt will Geld zurück von den Unternehmern im Land. Im Jahr 2020 wäre zu viel Corona-Hilfen an einige Betriebe ausgezahlten worden. Betroffen von den Forderungen sind vor allem kleinere Unternehmen und Handwerksbetriebe. Doch nun droht eine Klagewelle und Carina Riethmüller-Woznitza ist eine der Klägerinnen. Für die Halberstädterin geht nicht so sehr um das Geld, sondern um Gerechtigkeit.