Geht der Region rund um Loburg das Wasser aus?

Unter dem Motto „Trocknet der Westfläming aus?“ hat die Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen am Dienstag in Loburg den Dialog mit den Bürgern gesucht.

Loburg - Vollbesetzt war der Rittersaal des Barby-Rittergutes am Dienstagnachmittag – das Thema Trinkwasser beschäftigt viele in der Region. Eingeladen hatte die Grünen-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt um Vorsitzende Cornelia Lüddemann. Man wolle mit den Bürgern diskutieren, „wie die Ressource Wasser zukünftig nachhaltig und verantwortungsvoll genutzt werden kann“, hieß es in der Einladung.