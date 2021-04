Geld für guten Zweck erradelt und erlaufen

Heyrothsberge. Nach dem Motto „Läuft bei Humanas“ haben die Teams in den 17 Wohnparks der Humanas Pflege GmbH in den vergangenen Tagen mehr als 6000 Euro für den guten Zweck gesammelt. Das teilte Unternehmenssprecher Fabian Biastoch mit. Das Geld solle Vereinen und Initiativen vor Ort zugute kommen, so Biastoch. An wen die Spenden in welcher Höhe gehen sollen, das stehe zwar schon fest, werde aber noch nicht verraten, so der Sprecher. Denn die Übergabe soll eine Überraschung werden.

Von Tangermünde bis Brehna, von Osterwieck bis Heyrothsberge hätten sich die Wohnpark-Teams „kräftig ins Zeug gelegt“. Laufend, radelnd und walkend hätten sie innerhalb einer Woche zahlreiche Kilometer gesammelt. Insgesamt seien so 6071 Kilometer und folglich auch 6071 Euro für den guten Zweck zusammengekommen, so der Unternehmenssprecher. „Die Kolleginnen und Kollegen haben wirklich einen tollen Einsatz gezeigt“, freut sich laut Biastoch auch Humanas-Gründerin Ina Kadlubietz über den sportlichen Erfolg der Woche. Die Teams seien beispielsweise gemeinsam gelaufen, hätten Radtouren unternommen oder aber individuell weitere Kilometer gesammelt.

„Läuft bei Humanas“ habe in diesem Jahr zum ersten Mal stattgefunden. Die Teams in den Humanas-Wohnparks hätten jeweils für einen Verein oder eine Initiative vor Ort gesammelt. Ob für die Jugendfeuerwehr, den Sportverein, die lokale Kita oder das lokale Tierheim - „das Engagement war überall immens“, so Biastoch.

Die Humanas Pflege GmbH betreibt in ganz Sachsen-Anhalt insgesamt 17 Wohnparks. Alle Mitarbeiter-Teams hätten sich an der Aktion „Läuft bei Humanas“ beteiligt, so der Sprecher. In den Wohnparks biete das Familienunternehmen aus Lindhorst im Landkreis Börde neben seniorengerechten Zweiraumwohnungen auch Einzimmerappartements mit pflegerischer Rund-um-die-Uhr-Versorgung. Damit sei Humanas eine „echte Alternative zu einem klassischen Pflegeheim“, so das Unternehmen über seine Angebote in den Wohnparks.