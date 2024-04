Bürgermeister empört Geldnot in Burg bei Magdeburg: Muss der Bau des Feuerwehrgerätehauses verschoben werden?

Wird der Bau des Feuerwehrgerätehauses in Burg bei Magdeburg erneut verschoben? Der Landkreis Jerichower Land zieht die Zügel an und das Land Sachsen-Anhalt feilt an neuen Gesetzesvorgaben.