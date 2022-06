Gemeinde Biederitz hinterlässt Spuren: Hülsen voller Zeitzeugen

Dieses Briefmarkenset wurde in einer Hülse in den Boden der Kita Ehlespatzen mit eingelassen.

Biederitz - Der Bau des Biederitzer Würfels, des Anbaus an das alte Rathaus in der Magdeburger Straße in Biederitz, schreitet in großen Schritten voran. Hier sollen ab dem kommenden Jahr die Mitarbeiter der Verwaltung, die Regionalbereichsbeamten und unter anderem auch die Schiedsstelle der Gemeinde einziehen. In den Boden des Gebäudes ist während der Bauarbeiten eine Hülse eingelassen worden. Sie enthält ein Set aus aktuellen Euromünzen, Briefmarken der heutigen Zeit, ein aktuelles Gemeindeblatt und eine tagesaktuelle Zeitung - die Burger Rundschau der Volksstimme.